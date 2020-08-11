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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أونتاريو الكندية» تقدم مليوني دولار لمساعدة لبنان

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:09 م
لبنان
لبنان
أ.ش .أ.
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أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الثلاثاء، تقديم مليوني دولار كمساعدات للصليب الأحمر الكندي من خلال البرنامج الدولي للإغاثة من الكوارث، لمساعدة اللبنانيين المتضررين من الانفجار المأساوي الذي وقع في العاصمة بيروت، وهي أكبر مساهمة تقدمها حكومة أونتاريو على الإطلاق من أجل جهود الإغاثة الإنسانية الدولية.

وتساعد مساهمة حكومة أونتاريو الصليب الأحمر في الاستعداد والاستجابة للاحتياجات الإنسانية مع استمرار تطور الوضع في لبنان، بما في ذلك مراكز الخدمات الصحية المتنقلة.

ويعمل الصليب الأحمر على تنسيق جهود الإغاثة والإغاثة في حالات الطوارئ، وتقديم المساعدة للأشخاص في المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس وزراء المقاطعة، دوج فورد - في بيان: "نقف جنبا إلى جنب مع الجالية اللبنانية في أونتاريو، نقف إلى جانب شعب لبنان في هذا الوقت الصعب، ولدعم جهود الإغاثة الفورية، نقدم للصليب الأحمر الكندي دعما ماليا كبيرا حتى يتمكن من مساعدة الناس والمجتمعات التي هي في أمس الحاجة إليها".

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