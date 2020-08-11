غدًا.. وزير خارجية اليابان يبدأ جولة بدول آسيا وأوقيانوسيا

يبدأ وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، غدًا الأربعاء، جولة لزيارة عدد من الدول الآسيوية والأوقيانوسية، لإجراء محادثات مع نظرائه بشأن استئناف السفر الذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والتعاون في مكافحة الأمراض المعدية.ومن المقرر أن يبدأ موتيجي جولته بزيارة سنغافورة وماليزيا في الفترة من يوم الأربعاء وحتى السبت، كما يزور بابوا غينيا الجديدة وكمبوديا ولاوس وميانمار في الفترة من 20 إلى 25 أغسطس الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" الثلاثاء.وسيكون على جدول أعمال سلسلة الاجتماعات، الوضع في بحر الصين الجنوبي حيث تتزايد التوترات مع الصين، بالإضافة إلى ذلك يأمل وزير الخارجية الياباني أن يشارك نظراءه الرؤية الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.وفي سنغافورة، سيقوم موتيجي بزيارة يلتقي خلالها رئيس الوزراء لي هسين لونج.وبالنسبة للجولات القادمة، سيحدد وزير الخارجية الياباني من عدد المسؤولين المرافقين له، وسيتخذ تدابير شاملة ضد فيروس كورونا بما في ذلك الخضوع لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس عند مغادرة اليابان وعند العودة إليها.وكان موتيجي، قد زار بريطانيا لمدة أربعة أيام حتى يوم السبت الماضي لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق تجاري بين اليابان وبريطانيا، وتعتبر أول زيارة خارجية له منذ أن بدأ تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.