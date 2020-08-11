رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. وزير خارجية اليابان يبدأ جولة بدول آسيا وأوقيانوسيا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:59 م
توشيميتسو موتيجي
توشيميتسو موتيجي
أ.ش .أ.
طباعة
يبدأ وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، غدًا الأربعاء، جولة لزيارة عدد من الدول الآسيوية والأوقيانوسية، لإجراء محادثات مع نظرائه بشأن استئناف السفر الذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والتعاون في مكافحة الأمراض المعدية.

ومن المقرر أن يبدأ موتيجي جولته بزيارة سنغافورة وماليزيا في الفترة من يوم الأربعاء وحتى السبت، كما يزور بابوا غينيا الجديدة وكمبوديا ولاوس وميانمار في الفترة من 20 إلى 25 أغسطس الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" الثلاثاء.

وسيكون على جدول أعمال سلسلة الاجتماعات، الوضع في بحر الصين الجنوبي حيث تتزايد التوترات مع الصين، بالإضافة إلى ذلك يأمل وزير الخارجية الياباني أن يشارك نظراءه الرؤية الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وفي سنغافورة، سيقوم موتيجي بزيارة يلتقي خلالها رئيس الوزراء لي هسين لونج.
وبالنسبة للجولات القادمة، سيحدد وزير الخارجية الياباني من عدد المسؤولين المرافقين له، وسيتخذ تدابير شاملة ضد فيروس كورونا بما في ذلك الخضوع لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس عند مغادرة اليابان وعند العودة إليها.

وكان موتيجي، قد زار بريطانيا لمدة أربعة أيام حتى يوم السبت الماضي لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق تجاري بين اليابان وبريطانيا، وتعتبر أول زيارة خارجية له منذ أن بدأ تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

موضوعات متعلقة

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

أول فيديو لتشييع جثمان «اليوتيوبر» مصطفى حفناوى

تفاصيل وفاة الإعلامية رانيا أبوزيد المذيعة فى ماسبيرو

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

نجم الساعة

نشرة السادسة| انتخابات الشيوخ.. حمو بيكا يثير الجدل (صور)

منوعات

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المعضلة اللبنانية
لواء. محسن الفحام
رؤيتى.. ومجلس الشيوخ
القس. رفعت فكرى
أشاكر أم ناكر؟!!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اسلمي يا مصر.. إننا الفداء!
المزيد

الثقافة

«ركن الياسمين» يناقش «العادات الذرية».. 20 أغسطس

100 عام مع «الشيوخ»: تاريخ نيابي حافل في العمل السياسي المصري

القومى للمسرح يناقش مسرحية «الحادثة» السبت المقبل

وائل فاروق: نقد «السوشيال ميديا» تسليع للأدب