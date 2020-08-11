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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «الزينية» بالأقصر يتابع مشروعات محطات المياه والصرف

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:49 م
مشروعات محطات المياه
مشروعات محطات المياه والصرف
هدى الأمير
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تفقد العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر خلال جولة ميدانية، سير أعمال عدد من المشروعات القائمة بالمركز أبرزها محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالمدامود قبلي والمنفذة على مساحة 62500 متر والمخطط الانتهاء منها في نهاية سبتمبر المقبل.

كما تابع الهواري أعمال خطوط الطرد وخطوط السيب والمعديات أسفل طريق مدينة طيبة، وأيضا أعمال بناء السور الفاصل بين أرض القوات المسلحة وطريق مدينة الشمس الجديدة بعرض 40 مترا والمخطط رصفه عقب نهو التوصيلات لمحطة المعالجة، ومحطة مياه الشرب بمدينة الشمس والعمارات السكنية بمدينة الشمس 78 عمارة ( 1872 وحدة سكنية كاملة التشطيب ) ومحطة رفع الصرف الصحي بالزينية قبلي.

كما تم المرور على المقار الانتخابية للاطمئنان على سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ داخل المدينة، وحسن استقبال الناخبين وتفقد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي إطار جهود الدولة للتصدي لأعمال البناء المخالف والتعدي على أراضي أملاك الدولة، أوضح أنه خلال جولته تلاحظ وجود لودر خاص يقوم بتسوية أرض ضمن أراضي أملاك الدولة بنطاق قرية المدامود قبلي فتم إيقافه لحين تشكيل لجنة من الأملاك لفحص مستندات ملكيته.
مشروعات محطات المياه والصرف
مشروعات محطات المياه والصرف
مشروعات محطات المياه والصرف
مشروعات محطات المياه والصرف
مشروعات محطات المياه والصرف
مشروعات محطات المياه والصرف

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