«ركن الياسمين» يناقش «العادات الذرية».. 20 أغسطس

يناقش نادي كتاب ركن الياسمين، في الثامنة مساء الخميس 20 أغسطس الجاري، كتاب "العادات الذرية" لجيمس كلير، وترجمة محمد فتحي خضر، وذلك أونلاين عبر تطبيق زووم.ومن أجواء الكتاب: أيًا كانت أهدافك فإن "العادات الذرية" يقدم لك إطار عمل من أجل تطوير مهاراتك في كل يوم.وجيمس كلير يعد واحدا من أبرز الخبراء في مجال اكتساب العادات، يوضح لنا في كتابه هذا استراتيجيات عملية تعلمنا كيف نستطيع اكتساب عادات جيدة، وكيف نتخلص من القديمة السلبية، ويشرح لنا طريقة إدارة وإتقان أفعالنا اليومية البسيطة التي نستطيع من خلالها تحقيق نتائج مذهلة.