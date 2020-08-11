سيارات مجانية لنقل الناخبين للجان بالوراق

حرص عدد من المتطوعين ومرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، على توفير سيارات مجانية لنقل الناخبين من السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى مقر لجانهم الانتخابية بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، حرصا منهم على تيسير الحركة للناخبين.وحاوطت السيارات المجانية محيط مدرسة الوراق الابتدائية، وشهدت اللجنة إقبالا كبيرا من قبل الناخبين خاصة بعد انتهاء فترة الاستراحة.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.