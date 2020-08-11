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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. مصر للطيران تُسيّر 21 رحلة جوية لعواصم ومدن العالم

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:48 م
مصر للطيران
مصر للطيران
أ.ش .أ.
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تسيّر شركة مصر للطيران، غدًا الأربعاء، 21 رحلة جوية منتظمة، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية، التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان اليوم الثلاثاء: إن الرحلات غدا ستكون إلى أمستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، إسطنبول، الخرطوم، الشارقة، بيروت، نيويورك، بغداد، دبي، وأبوظبي، بواقع رحلة واحدة لكل وجهة، عدا أبوظبي ودبي حيث تسير رحلتين إلى كل وجهة.

وتسير مصر للطيران رحلة استثنائية إلى كل من مومباي والمدينة المنورة وعمان، ورحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية إلى الغردقة، بالإضافة إلى رحلات الشحن الجوى، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2000 راكب.

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