وزير الرياضة يشارك فى مؤتمر أولويات الشباب العربى

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر أولويات الشباب العربي تحت رعاية جامعة الدول العربية مع نظرائه من دول الإمارات، والبحرين، والمغرب، والأردن، وموريتانيا، في مؤتمر (أولويات الشباب العربي) الذى يعقده مركز الشباب العربي تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من قادة مؤسسات العمل الشبابي عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.وشهد المؤتمر إعلان نتائج دراسة أولويات الشباب العربي، التي شارك في مرحلتها الأولى وعددهم 7 آلاف شاب وشابة يمثلون 21 دولة عربية في الفئة العمرية من 15 إلى 34 عاما، وذلك لتشكيل خارطة طريق للبرامج والمشاريع والاستراتيجيات الشبابية العربية ضمن 11 قطاعا حيويا، كما سيتم تدشين أول منصة تفاعلية لرصد أولويات الشباب العربي.وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن سعادته بلقاء الوزراء الحضور، موضحًا، أن عام 2020 يشهد الكثير من التحديات والتساؤلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي كان له أثر كبير على الشباب، مشددا على أهمية إحياء الأمل في نفوس الشباب العربي والعمل على فهم الشباب وقدراته وطاقته التي لا تعرف المستحيل.وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في كلمته أن الشباب العربي يحظى بكل الأهمية في الفترة الحالية، وأن الدراسة التي تمت، تعتبر دراسة مهمة وحيوية من أجل دعم متخذي القرار في الدول العربية لمعرفة رغبات وطموحات الشباب بصورة واقعية أكبر حول رغبات الشباب العربي، حيث جاءت نتيجة الاستفتاء تعبيرا عن رغبة الشباب المختلفة، وقد جاء الأمن على أولويات الشباب تلاه التعليم والرعاية الصحية، والدخل، وفرص العمل، وتطوير الذات، والبيئة، والبنية التحتية، والتقدم التكنولوجي، والمعايير الاجتماعية، بالإضافة إلى الترفيه.وأضاف، أن الشباب هم الشريك الرئيسي في بناء الأوطان العربية وله دور فعال وبناء في تقديم الدعم والمؤازرة للقيادات في مختلف البلدان العربية، موضحا أن مصر تولي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية كبيرة للشباب في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على إعدادهم في تولي مهام العمل السياسي والتنفيذي والإداري بالدولة المصرية، يظهر هذا جلياً في الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل إعداد الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية.كما استضاف المؤتمر جلسات حوارية بمشاركة 100 شاب وشابة من مختلف أنحاء الوطن العربي لمناقشة مخرجات الاستطلاع مع عدد من صناع القرار.يذكر أن نتائج الاستطلاع تهدف إلى فهم احتياجات الشباب العربي وتحليل اهتماماتهم، إضافة إلى تقديم توجيهات عامة للباحثين وصناع القرار لدعم تمكين الشباب وفقا لأولويات قام بصياغتها الشباب أنفسهم، إلى جانب تعزيز الاشتراك الشبابي وربط توصياتهم بشكل علمي مع صناع القرار، وتعزيز العمل العربي الشبابي المشترك، ودعم تنمية المجتمعات العربية من خلال الاستثمار في طاقة الشباب.