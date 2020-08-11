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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النائب العام يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:35 م
المستشار حمادة الصاوى
المستشار حمادة الصاوى
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أدلى، اليوم الثلاثاء، المستشار حمادة الصاوى «النائب العام» بصوته الانتخابي في «مدرسة رفاعة الطهطاوي» بحي أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، في اليوم الأول من انتخابات «مجلس الشيوخ»، وقد أعرب سيادته عن إيمانه بضرورة أداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الانتخابي، وهو أحد الواجبات الدستورية التي يجب على كل مواطن أن يؤديه ضمانًا لحياة دستورية قانونية ديمقراطية سليمة للمجتمع المصري.

كما تمنى لأعضاء «النيابة العامة» المشاركين في الإشراف على اللجان الانتخابية التوفيق، ودعاهم إلى الالتزام بأداء واجبهم الوطني حتى تتم العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، والتيسير على المواطنين بما يليق بمكانة مصر .

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