68 إصابة جديدة بكورونا فى السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 11 ألفا و380 حالة، منذ بداية انتشار الفيروس في 2 مارس الماضي.وذكرت الوزارة في بيان نقلته الإذاعة السنغالية أنه وبعد إجراء 846 فحصًا، تم تسجيل 68 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تماثل 59 مصابًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 7449، فيما بلغ إجمالي الوفيات 238 حالة، في حين يتابع 3692 مصابا علاجهم في المستشفيات.