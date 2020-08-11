رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

68 إصابة جديدة بكورونا فى السنغال

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:31 م
كورونا في السنغال
كورونا في السنغال
أ.ش .أ.
طباعة
أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 11 ألفا و380 حالة، منذ بداية انتشار الفيروس في 2 مارس الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته الإذاعة السنغالية أنه وبعد إجراء 846 فحصًا، تم تسجيل 68 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تماثل 59 مصابًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 7449، فيما بلغ إجمالي الوفيات 238 حالة، في حين يتابع 3692 مصابا علاجهم في المستشفيات.

موضوعات متعلقة

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

رئيس «الوطنية للانتخابات» مناشدا الشباب المشاركة بانتخابات الشيوخ: أنتم عتاد الوطن

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

نجم الساعة

نشرة السادسة| انتخابات الشيوخ.. حمو بيكا يثير الجدل (صور)

منوعات

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المعضلة اللبنانية
لواء. محسن الفحام
رؤيتى.. ومجلس الشيوخ
القس. رفعت فكرى
أشاكر أم ناكر؟!!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اسلمي يا مصر.. إننا الفداء!
المزيد

الثقافة

القومى للمسرح يناقش مسرحية «الحادثة» السبت المقبل

وائل فاروق: نقد «السوشيال ميديا» تسليع للأدب

افتتاح أول متحف للتراث الكويتى (صور)

30 لوحة فنية فى معرض ومضات غامضة بالأوبرا