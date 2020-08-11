شبيه عادل إمام يشارك في الانتخابات (صور)

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبيه الفنان عادل إمام بصحبة اللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب.وأثارت صورة شبيه عادل إمام وهو أحد أفراد مكتب متابعة عضو مجلس النواب أشرف عمارة، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.