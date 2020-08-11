أصيب بأزمة قلبية.. وفاة مواطن أمام مقر لجنة انتخابية بالقليوبية

توفي مواطن، اليوم الثلاثاء، أمام مقر لجنة مدرسة كوم الأطرون بطوخ، بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.وقال مصدر بمديرية أمن القليوبية، إن المواطن يدعى السيد محمد فايز، 60 عامًا، مشيرًا إلى أنه توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة.حرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعي، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.واستقبلت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يقدر بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.