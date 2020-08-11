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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين توقع على بيان تضامن عالمى لاستعادة التراث الثقافى المتضرر ببيروت

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:09 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
أ.ش .أ.
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شاركت مملكة البحرين في التوقيع على بيان تضامن عالمي مع لبنان دعما لاستعادة التراث الثقافي المتضرر في بيروت، حيث تمثّلت المملكة في التوقيع على البيان من قبل كل من المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وهيئة البحرين للثقافة والآثار، ضمن 27 مؤسسة عامة وخاصة ودولية معنية بحفظ وصون التراث الثقافي من حول العالم.

وأعربت المؤسسات والمراكز والهيئات الموقعة على البيان - حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء، عن التضامن مع الشعب اللبناني بعد المأساة التي حلَّت بمدينة بيروت، معربين عن تعازي الدول الموقعة للبنان جراء الخسائر المأساوية في الأرواح والقلق المشترك بشأن حجم الدمار المادي.

وأوضح البيان، أن المكتبات والمتاحف والمباني التاريخية المتضررة سوف تتطلب الإسعافات الأولية للتراث الثقافي وتدخلات على المدى الطويل لإنعاشها، وستحتاج مجموعاتها إلى تدابير عاجلة لحمايتها وإنقاذها.

وأكدت المؤسسات والمراكز والهيئات الموقعة على البيان، أنها ستبذل كل ما في وسعها للمساهمة في الاستعادة الكاملة للتراث الذي تضرر في بيروت جراء هذا الانفجار.

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