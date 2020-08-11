قتيلان في هجوم مسلح على سجن بوسط مالي

قُتل دركي ومشرف سجن خلال هجوم نُفّذ اليوم الثلاثاء، من قبل مسلحين مجهولين على سجن منطقة كيمبارانا التابع لمحافظة سيكو وسط مالي.وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية أن المهاجمين أطلقوا النار على الدرك والسجن، مما أسفر عن مقتل أحد الدرك ومشرف السجن قبل إشعال النار في مكاتب الدرك.وأضاف المصدر أن خمسة معتقلين تمكنوا من الفرار أثناء العملية، مشيرا إلى أن تعزيزات وصلت المنطقة وقامت بسحب الجثتين.وتعيش جمهورية مالي انفلاتا أمنيا غير مسبوق خصوصا في الشمال والوسط.