مقتل آمري اللواء الثاني والفوج الثالث بحرس الحدود العراقي في قصف تركي

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، اليوم، مقتل آمري لواء وفوج بقصف تركي في منطقة سيدكان.وقالت الخلية، في بيان رسمي، إن "اعتداء تركيا سافرا مِن خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان".وأضافت أن القصف تسبب في استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى، وآمر الفوج الثالث اللواء الثاني وسائق العجلة.