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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العاملون بالدلتا للسكر يتوجهون إلى صناديق انتخابات الشيوخ (صور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:55 م
العاملون بالدلتا
العاملون بالدلتا للسكر
نرمين محمود الدهان
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توجه جموع العاملين بشركة الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ، وبالمركز الرئيسى بمدينة 6 أكتوبر إلى صناديق الانتخابات بمجلس الشيوخ، رافعين الأعلام المصرية، يتوسطهم الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، مؤكدين حرصهم على النزول والمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ لأنها واجب وطنى.

وحرص الدكتور أحمد أبواليزيد على الإدلاء بصوته الانتخابى بمدرسة الخلفاء الإعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكدا أن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطنى، وأن هذا المجلس يعد خطوة مهمة فى الحياة السياسية والتشريعية، فى إطار دعم مسارات الديمقراطية والتنمية التى تسعى إليها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدا بالإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في اللجان الانتخابية.

وأكد "أبواليزيد" أن المشاركة الإيجابية للمواطنين فى هذا العرس الديمقراطي حق كفله الدستور لكل المواطنين واستكمال الدولة لمؤسساتها الدستورية والتشريعية فى ظل الاستقرار الذى تشهده البلاد حاليا.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
العاملون بالدلتا للسكر
العاملون بالدلتا للسكر
العاملون بالدلتا للسكر يتوجهون إلى صناديق انتخابات الشيوخ (صور)
العاملون بالدلتا للسكر
العاملون بالدلتا للسكر
العاملون بالدلتا للسكر
العاملون بالدلتا للسكر
العاملون بالدلتا للسكر يتوجهون إلى صناديق انتخابات الشيوخ (صور)
العاملون بالدلتا للسكر
العاملون بالدلتا للسكر

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