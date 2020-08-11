بمساعدة رجال الشرطة.. كفيف يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ (صور)

حرص أحد أبناء قبائل مطروح ويدعى ضي عبدالله محمد، كفيف، يبلغ من العمر 59 عاما، على الإدلاء بصوته في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.وساعد رجال الشرطة، في لجنة مجمع أبوبكر الصديق، الناخب منذ دخوله اللجنة الانتخابية وحتى الإدلاء بصوته، وذلك من خلال الكرسي المتحرك الذي تم توفيره.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.