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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:44 م
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم
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انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في التعاملات المسائية بقيمة 17 جنيها، بعدما انخفضت في التعاملات الصباحية بقيمة 23 جنيهًا ليكون الإجمالي 40 جنيها.

وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق. 

أسعار الذهب اليوم في مصر

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضا في أسعار الذهب في التعاملات المسائية بقيمة 17 جنيها وهو في استمرار من الهبوط منذ بداية اليوم.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ "الدستور" أن هذا الانخفاض بسبب البورصات العالمية وانخفاض أسعار الذهب العالمية.

وأوضح أن عيار 18 سجل نحو 745 جنيها فيما سجل سعر عيار 21 نحو 870 جنيها وسجل سعر عيار 24 نحو 994 جنيها.

وانخفضت أسعار الجنيه الذهب ليسجل 6960 جنيها، وسجل سعر الأوقية العالمية نحو 1950 دولارا.

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