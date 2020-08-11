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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل زراعة الغربية يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ»

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:24 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أدلى المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بمقر لجنته الانتخابية بمعهد فتيات شوبر الثانوي في قرية شوبر.

وحرص أثناء الإدلاء بصوته على الاطمئنان على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل المقر الانتخابي، والتي تم وضعها بالتنسيق مع مديرية الصحة للانتخابات بكافة المقرات الانتخابية.

ودعا المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى توافر كافة الخدمات لتأمين اللجان ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد "عبدالجواد " التزام المراقبين باللجان الانتخابية بالكمامات طوال فترة عملهم، مشيرًا إلى أنه وجه مديري الإدارات الزراعية بمراكز المحافظة بالقيام بحملة تطهير للجان الانتخابات بالمواتير الخاصة بهم كمشاركة منهم في تأمين اللجان للناخبين.

ولفت إلى التزام كل ناخب بالكمامة طول فترة تواجده بالمقر الانتخابي، كما يقوم المراقب بتطهير يديه بالكحول قبل توزيع أوراق الانتخابات مباشرة، بالإضافة إلى خروج الناخب بانتظام بعد الإدلاء بصوته لمنع التزاحم.

وقد وجه عبدالجواد علي جميع العاملين بالقطاع الزراعي بضرورة الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020 كونه واجبا وطنيا يجب المشاركة بها لصالح الشعب والدولة، كما وجه بخروج العاملين للإدلاء بأصواتهم خلال يومي الانتخابات بنسبة 50%لكل يوم، علما بأن إجمالي عدد العاملين بمديرية الزراعة والإدارات التابعة لها 7200 موظف.

يذكر أن مديرية الزراعة بالغربية شاركت ب7 مقرات انتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020.

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