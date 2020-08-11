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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: نشهد أقوى موجة لتفشى كورونا منذ أسبوعين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:23 م
جان كاستكس
جان كاستكس
آية حسني
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أكد رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده شهدت تفشيًا واسعًا لفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأضاف كاستكس، في تصريحان نقلتها قناة سكاي نيوز العربية:"إذا لم نتصرف بشكل جماعي فهناك خطر لعودة تفشي كورونا بشكل يصعب السيطرة عليه".

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 239 ألفًا و349 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة الفيروس وصل إلى 30327 حالة. في حين تعافى 82 ألفًا و971 مصابًا من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس حتى الآن.

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