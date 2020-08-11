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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

رئيس الأركان يتفقد العملية التعليمية لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:22 م
رئيس الأركان يتفقد
رئيس الأركان يتفقد العملية التعليمية
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◄الفريق محمد فريد: خريجو المعهد إحدى أهم دعائم القوات المسلحة بما يقدمونه من نموذج وقدوة فى العمل والتضحية من أجل الوطن

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة معهد ضباط الصف المعلمين للاطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل بالمعهد والوقوف على انتظام سير العملية التعليمية، بما يدعم جهود القوات المسلحة للارتقاء بالمستوى التعليمي لضباط الصف.

وقام الفريق محمد فريد بالمرور على ميادين الأسلحة المختلفة وميدان التجهيزات الهندسية النموذجية والذي يحاكي التدريب على أسلوب العمل فى نقاط التأمين الثابتة التى تنشأ لقتال العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال ووسط سيناء وكذا الأجنحة التعليمية ومراحل التدريب التخصصى، كما تفقد أعمال التطوير التى تم تنفيذها بالمعهد.

من جانبه، أكد مدير معهد ضباط الصف المعلمين أن إعداد وتأهيل ضباط الصف من المهام الأساسية التى وفرت لها القوات المسلحة كل الإمكانات العلمية والتدريبية لتخريج ضابط صف معلم يتمتع بمهارات فنية وتدريبية عالية مما يسهم فى رفعة شأن القوات المسلحة.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير القدرات البدنية والتعليمية للدارسين وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتخريج أجيال من المقاتلين القادرين على الذود عن أرض الوطن ومجابهة كل التحديات.

وشدد على أهمية الارتقاء بالمهارات العلمية للدارسين وتنمية مهاراتهم القتالية ليظل خريجى المعهد دائمًا إحدى أهم الدعائم للقوات المسلحة بما يقدمونه من نموذج وقدوة فى العمل والتضحية من أجل الوطن.

وأدار الفريق محمد فريد حوارًا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد استعرض خلاله سبل الارتقاء بمستوى التدريب والتهديدات والتحديات الإقليمية المتزايدة وجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة ومواجهة الإرهاب.

وحضر الجولة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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