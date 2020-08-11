انتهاء ساعة الراحة.. وفتح أبواب اللجان أمام المواطنين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء اللجان الفرعية، منذ قليل، استئناف عملية التصويت وفتح أبواب جميع اللجان أمام المواطنين، وانتهاء فترة ساعة الراحة وانتظام عملية التصويت عقب انتهاء الراحة المنصوص عليها في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض.ونص القرار رقم 45 لسنة 2020 بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ، ونظرًا لوجود الناخبين داخل اللجان الفرعية بدأ كل رئيس لجنة ساعة الراحة عقب انصراف آخر ناخب داخل اللجنة للتيسير على المواطنين.ونص القرار على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة، على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.وأعلن رؤساء اللجان الفرعية للحاضرين في المراكز الانتخابية التوقف عن التصويت مؤقتًا لبدء فترة الراحة، وتغلق مقار اللجان مؤقتًا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب كل لجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستیکي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، ويتم إثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف.وتفتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت.