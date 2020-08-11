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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان يطالب تركيا بمغادرة الجرف القارى فورًا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:11 م
نيكوس دندياس
نيكوس دندياس
أ.ش .أ.
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قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء: إن أثينا لن تقبل الأمر الواقع في منطقة شرق المتوسط، مطالبًا بمغادرة سفينة المسح التركية من المنطقة.

وأضاف دندياس، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية: "لن نقبل الأمر الواقع ولن نتسامح، اليونان ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية"، موضحًا أن أنقرة تثبت أنها تفضل دبلوماسية "مدافع الأسطول" وليس إجراء حوار صادق.

وطالب وزير الخارجية اليوناني، تركيا بمغادرة الجرف القاري اليوناني على الفور، كما طالب الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع طارئ لبحث هذه المسألة.

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