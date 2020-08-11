اليونان يطالب تركيا بمغادرة الجرف القارى فورًا

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء: إن أثينا لن تقبل الأمر الواقع في منطقة شرق المتوسط، مطالبًا بمغادرة سفينة المسح التركية من المنطقة.وأضاف دندياس، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية: "لن نقبل الأمر الواقع ولن نتسامح، اليونان ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية"، موضحًا أن أنقرة تثبت أنها تفضل دبلوماسية "مدافع الأسطول" وليس إجراء حوار صادق.وطالب وزير الخارجية اليوناني، تركيا بمغادرة الجرف القاري اليوناني على الفور، كما طالب الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع طارئ لبحث هذه المسألة.