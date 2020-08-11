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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس جامعة دمياط يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:11 م
الدكتور السيد محمد
الدكتور السيد محمد دعدور
حسام فهمي
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أدلى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تنطلق اليوم وتستمر لمدة يومين 11 و12 أغسطس 2020.

وقد أدلى رئيس الجامعة بصوته الانتخابي في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة اللوزي الثانوية بنات بمدينة دمياط.

ورافقه نواب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب التي تقع مقار لجانهم في محيط مدينة دمياط، حيث حرصوا على مرافقته خلال عملية الانتخابات انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للجامعة لحث المجتمع الدمياطي للمشاركة في عملية انتخابات مجلس الشيوخ.

كما حرص عدد من طلاب الجامعة مرافقة زملائهم لبث العزيمة والروح الوطنية لزملائهم الآخرين للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية.

وقد سبق وتم الإعلان عن من لديه رغبة لمرافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة للإدلاء بصوته بذات اللجنة أو بمحيط مدينة دمياط للالتحاق بالمسيرة المخصصة لذلك.

كما سبق الإعلان على موقع الجامعة ومواقع التواصل الاجتماعي لبث المجتمع الجامعي بشكل خاص والمجتمع الدمياطي بشكل عام للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لمباشرة حقوقهم السياسية.
الدكتور السيد محمد دعدور
الدكتور السيد محمد دعدور

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