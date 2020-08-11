زحام على لجان مدرسة الاتحاد الوطني بعد انتهاء الاستراحة

توافد العديد من المواطنين على لجان مدرسة الاتحاد الوطني بالقاهرة، عقب انتهاء فترة الاستراحة في تمام الرابعة عصرا، وشهد محيط المدرسة زحام من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠.وانتهت فترة الاستراحة منذ قليل، واصطف المواطنين أمام اللجان في انتظار إعادة فتح الأبواب مرة أخرى واستأنف التصويت.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.