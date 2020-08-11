بيومى فؤاد.. ضيف قصر السينما.. الأحد المقبل

يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامى تامر عبدالمنعم النجم بيومى فؤاد، الأحد المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساء.تأتى الاستضافة من خلال نجم وندوة بعد عودتها عقب توقف قصر السينما عن الندوات بسبب وباء كورونا.يدير الندوة الناقد الكبير الدكتور طارق الشناوى، ويعقبها عرض فيلم الكويسين، بطولة الفنان القدير حسين فهمى وأحمد فهمى وبيومى فؤاد وشيرين رضا وأسماء أبواليزيد وأحمد فتحى، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.