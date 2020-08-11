«من مرفأ بيروت».. متظاهرون يطالبون برحيل الرئيس اللبنانى

تجددت التظاهرات اللبنانية، مساء الثلاثاء، في وسط العاصمة اللبنانية، بيروت. وتوافد المتظاهرون إلى مدخل مرفأ بيروت المحطم. وطالب المتظاهرون بتنحي رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وفقًا لفضائية سكاي نيوز العربية.ومرت ثمانية أيام مرّت على كارثة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي، مخلّفًا 163 قتيلًا وأكثر من 6 آلاف جريح حتى اليوم، وعشرات المفقودين.وأعلنت حكومة الدكتور حسان دياب عن استقالتها مساء أمس، معلنة على لسان رئيسها عن أنها لم تتمكن من القيام بالدور المنوط بها نظرًا لإعاقة عملها من جانب أفراد الطبقة الحاكمة في لبنان.