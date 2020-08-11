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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«من مرفأ بيروت».. متظاهرون يطالبون برحيل الرئيس اللبنانى

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:05 م
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
آية حسني
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تجددت التظاهرات اللبنانية، مساء الثلاثاء، في وسط العاصمة اللبنانية، بيروت. وتوافد المتظاهرون إلى مدخل مرفأ بيروت المحطم. وطالب المتظاهرون بتنحي رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وفقًا لفضائية سكاي نيوز العربية.

ومرت ثمانية أيام مرّت على كارثة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي، مخلّفًا 163 قتيلًا وأكثر من 6 آلاف جريح حتى اليوم، وعشرات المفقودين.

وأعلنت حكومة الدكتور حسان دياب عن استقالتها مساء أمس، معلنة على لسان رئيسها عن أنها لم تتمكن من القيام بالدور المنوط بها نظرًا لإعاقة عملها من جانب أفراد الطبقة الحاكمة في لبنان.

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