رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح أول متحف للتراث الكويتي (صور)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:00 م
متحف للتراث الكويتي
متحف للتراث الكويتي
حسام الضمراني
طباعة
افتتح الكويتي عادل دميثان نزال الهاجري، أول متحف خاص عن التراث الشعبي، بحضور عدد من السفراء والوزراء العرب.

وقال "الهاجري"، مؤسس المتحف، على هامش افتتاحه رسميًا فى بيان صحفي: "نشأت فكرة إنشاء متحف التراث من مبدأ الحفاظ على تراثنا الكويتي من الاندثار وإبقاء الهوية الكويتية للأجيال القادمة، والمتحف يعد شعله ثقافية وتراثية كبيرة عن التراث الشعبي الكويتي، لتأصيل تلك الحضارة العريقة على مر العصور.

وأضاف بأن المتحف يشمل على الكثير من المقتنيات النفيسة والنادرة، وأنه يحظى باهتمام عالمي ويأتي إليه الكثير من الزوار من جميع أنحاء العالم من قبل افتتاحه رسميًا.

ويضم متحف التراث الشعبي على عشرات المعروضات التي توضح الحياة في فترات زمنية قديمة بالكويت، وتضم معروضاته ملابس تقليدية وأدوات قديمة ونظرة على أسلوب الحياة فيما مضى، ويهدف المتحف إلى الترويج للتراث الكويتي عبر العصور.



متحف للتراث الكويتي
افتتاح أول متحف للتراث الكويتي (صور)
افتتاح أول متحف للتراث الكويتي (صور)
متحف للتراث الكويتي
افتتاح أول متحف للتراث الكويتي (صور)
افتتاح أول متحف للتراث الكويتي (صور)

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

الصور

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

image description

انتخابات مجلس الشيوخ في الهرم

image description

عبدالله السعيد يدخل «نادي المئة»

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

نجم الساعة

«منسي حيّ ميتنسيش».. جرافيتي شهيد «البرث» يُزين مدينة 15 مايو (فيديو)

منوعات

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المعضلة اللبنانية
لواء. محسن الفحام
رؤيتى.. ومجلس الشيوخ
القس. رفعت فكرى
أشاكر أم ناكر؟!!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اسلمي يا مصر.. إننا الفداء!
المزيد

الثقافة

وائل فاروق: نقد «السوشيال ميديا» تسليع للأدب

افتتاح أول متحف للتراث الكويتي (صور)

30 لوحة فنية في معرض ومضات غامضة بالأوبرا

في ذكراه.. نور الشريف ينحاز للعقل في أفلامه