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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول روسى: المرحلة الثالثة لاختبار لقاح كورونا تبدأ غدًا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:00 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) ستبدأ غدًا 12 أغسطس، وسيتم نشر جميع البيانات.

وقال دميترييف- خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت- إن "المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح ستبدأ بعد التسجيل على الفور أي غدًا"، موضحًا أن البيانات حول جميع مراحل التجربة ستنشر عند ظهورها.

وذكر أن المرحلة الثالثة للتجارب ستجرى أيضًا في الإمارات والسعودية والفلبين.

وأكد أن روسيا أرسلت إلى منظمة الصحة العالمية معلومات حول اللقاح المسجل ضد مرض (كوفيد-19)، وتأمل أن تدرجه المنظمة قريبًا في قائمة اللقاحات الخاصة بها، والتي هي الآن في مرحلة التحديث.

وأضاف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات أنه "بعد أن تم تسجيل اللقاح رسميًا في روسيا أصبح له رقم تسجيل ووثائق، ونتوقع أن تقوم منظمة الصحة العالمية بتحديث قائمتها قريبًا لأنهم تسلموا المعلومات من وزارة الصحة الروسية".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أنها على اتصال بالسلطات الروسية لتقييم فعالية وسلامة أول لقاح مسجل لفيروس كورونا.

وأشار رئيس صندوق الاستثمار الروسي في تصريحاته إلى أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من اللقاح من أكثر من 20 دولة في العالم، وقال "لقد تلقينا بالفعل طلبات أولية لأكثر من مليار جرعة من اللقاح الروسي من أكثر من 20 دولة، المسألة هي بالطبع مسألة الموافقة على اللقاح في بلدان مختلفة وهي مسألة قدرات إنتاج اللقاح في أسواق مختلفة".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، معربًا عن تطلعه إلى إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد كورونا في المستقبل القريب.

وكان وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف قد أعلن، في وقت سابق، أيضا أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعات لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021، وقال إنه سيعتمد حجم الإنتاج على احتياجات نظام الرعاية الصحية، كما أنه من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "جامالي" في شهر سبتمبر المقبل.

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