«قبل انتهاء ساعة الراحة».. الناخبون يتوافدون على لجان مدينة نصر

أغلقت لجنة الجامعة العمالية أبوابها في تمام الساعة الثالثة عصرًا وذلك لأخذ ساعة الراحة في انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ ومن المفترض أن تستأنف عملها في تمام الرابعة.وتوافد العشرات من المواطنين أمام لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر قبل استئناف فتح اللجان والوقوف في مقدمة الطابور وذلك قبل الزحام.وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً ويتخلله ساعة راحة تحدد حسب الضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات. وإن وجد ناخبون داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة لم يبد آرائهم يحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب إلى أن ينتهوا من الاقتراع، وذلك وفقًا لما جاء بالمادة 43 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.