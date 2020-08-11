سيناتور فرنسية: سنسلم أوروبا ملفًًا حول تمويل قطر حزب الله

كشفت نتالي جوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، عن وجود افتراضات قوية بشأن تمويل قطر للإرهاب، وأن هذا سيكون محل تحقيق أوروبي، وسيتم اتخاذ كافة التدابير.وذكرت جوليه أن الاتحاد الأوروبي قام بالكثير من العمل فيما يتعلق بالاحتيال في عمليات التمويل الأوروبي، قائلة: "ندرك طبعًا أن حزب الله قام بالاستفادة من الكثير من الأموال الأوروبية، وأساء استخدام هذه الأموال، وهناك قضية فساد أيضًا في هذا المجال".وأشارت إلى أن مؤتمر المانحين حول لبنان يكتسب أهمية بالغة حتى نتجنب تمويل المنظمات الإرهابية، مثل حزب الله، وفقًا لتصريحاتها لقناة «العربية».وتابعت: "ثمة ملف سوف يتم تسليمه إلى السلطات الأوروبية التي سوف تتكفل بالتحقيقات الضرورية لملاحقة كافة الأشخاص الذين يسهمون عن قرب أو من بعيد في تمويل الإرهاب".يأتي هذا في وقت تتواصل التغطيات الصحفية لفضيحة تورط قطر بدفع مبالغ مالية إلى وكالة علاقات عامة ألمانية، في إطار عملية معقدة لإخفاء قيام الدوحة بتمويل حزب الله بشكل سري.وذكرت العربية أن الواشي الألماني الذي كشف فضيحة دفع قطر رشاوى إلى عميل استخبارات سابق لإخفاء معلومات ملف تمويلها لصفقات تسليح حزب الله اللبناني، أكد أن العميل حصل على عشرات الآلاف من اليورو من قطر لإخفاء الملف الذي يوثق مسارات وحجم دعم الدوحة لحزب الله.فيما أفادت تقارير سابقة للصحافة الألمانية بأن عميلًا سابقًا بالاستخبارات الألمانية، تلقى عرضًا بمبلغ إجمالي قدره 750 ألف يورو للتعتيم وإخفاء المعلومات، التي تم جمعها حول دعم قطر للإرهاب.