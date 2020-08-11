عباس يهنئ بوتين بتسجيل أول لقاح مضاد لكورونا

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بتوصل العلماء في المختبرات الروسية إلى إنتاج وتسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بعد اجتيازه جميع الاختبارات بفاعلية.وقال الرئيس الفلسطيني- في برقية تهنئة بعثها إلى الرئيس الروسي وفق وكالة الأنباء الفلسطينية- " نحن نثمن جهود العلماء والمختبرات الروسية على هذا السبق العلمي الفريد، متطلعين إلى توجيهاتكم بأن يستفيد الشعب الفلسطيني من هذا اللقاح، بحيث تكون بلادنا من أوائل الدول التي تحظى بعنايتكم في هذا الشأن".