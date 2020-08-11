مقتل 5 من حرس الحدود العراقي وحزب العمال الكردستاني بغارة تركية

لقى 5 من حرس الحدود العراقي وحزب العمال الكردستاني حتفهم في غارة تركية، حسبما افادت شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل.وأكد مراسل الشبكة، أن طائرة تركية مسيرة قصفت بالخطأ موكبا لسيارات تابعة لحرس الحدود العراقي قرب بلدة سيدكان شمال شرق أربيل.يذكر أن تركيا كانت أطلقت في 15 يونيو الماضي عملية عسكرية في الأراضي العراقية، وتوغلت قواتها في ناحية باتيفا في زاخو، على طول يتراوح بين 45 إلى 50 كلم وبعمق 15 إلى 30 كلم.ومنذ تاريخ تلك العملية نفذت عدة ضربات في القرى الحدودية، ما دفع الحكومة العراقية والرئاسة إلى الاعتراض أكثر من مرة واستدعاء السفير، إلا أن أنقرة أعلنت أنها لن تتراجع عن عدوانها العسكري.