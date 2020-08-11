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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ريهام سعيد تكشف مفاجأة لمتابعيها (صورة)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:48 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
ياسمين عباس
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شاركت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة لها.

وكشفت ريهام سعيد، عن فترة انتهاء منعها من الظهور الإعلامى طبقا لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلة: "باق من الزمن ١٧ يومًا، ووقفي كإعلامية ينتهي، وفي مفاجأة كممثلة".

وتابعت: "سنة عدت بحلوها ومرها، زي أي سنة في حياتنا"، متابعة: "لكل واحد عنده مشكلة كل حاجة بتعدي واللي جاي أحلي، ربنا كريم وعظيم وكبير، صباح الفل"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر منع ظهور مقدمة البرامج ريهام سعيد، على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، وذلك على خلفية تصريحاتها التي أساءت فيها لأصحاب الوزن الزائد.

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