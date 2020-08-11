ريهام سعيد تكشف مفاجأة لمتابعيها (صورة)

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة لها.وكشفت ريهام سعيد، عن فترة انتهاء منعها من الظهور الإعلامى طبقا لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلة: "باق من الزمن ١٧ يومًا، ووقفي كإعلامية ينتهي، وفي مفاجأة كممثلة".وتابعت: "سنة عدت بحلوها ومرها، زي أي سنة في حياتنا"، متابعة: "لكل واحد عنده مشكلة كل حاجة بتعدي واللي جاي أحلي، ربنا كريم وعظيم وكبير، صباح الفل"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر منع ظهور مقدمة البرامج ريهام سعيد، على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، وذلك على خلفية تصريحاتها التي أساءت فيها لأصحاب الوزن الزائد.