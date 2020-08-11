«أرزقية انتخابات الشيوخ»: «مبروك لمصر» (صور)



فئات بسيطة تستغل فرصة وجود أي تجمعات لكسب لقمة العيش لاسيما في الأحداث المهمة والاحتفالات، ومع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ اليوم، ظهر بائعو الحلوى والمياه أمام اللجان.



«أبوجبل» يترزق من المواطنين أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ

استعد طارق محمد أبوجبل، أحد الباعة الجائلين، للتجول بين الشوارع في ساعات مبكرة بالتزامن مع بدء ماراثون انتخابات الشيوخ، وعلى الرغم من أنه تجاوز الخمسين من عمره إلا أن هذا لم يمنعه عن عمله وهو يجوب محيط المدارس واللجان الانتخابية.



يميز «أبوجبل» ابتسامته التي تملأ وجهه البشوش، وهو يسعى على رزقه يجر أمامه عربة خشبية تحمل في طياته بعض الحلوى وألعاب الأطفال الصغيرة، يجوب بها شوارع وحواري منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة.



«كنت حريص إني أعلم بناتي تعليم عالي على الرغم من ضيق الحال»، جملة قالها ليؤكد أن التعليم والوعي السياسي أهم مبدأ لديه في الحياة وهذا ما قام به تجاه ابنتيه التي حصلت إحداهما على ليسانس آداب والأخرى في كلية تجارة.



واختتم «أبوجبل» أنه درس مواعيد وخريطة اللجان الانتخابية ليبحث عن رزفه في وقت باكر، مشيرًا إلى أنه لم يمنعه هذا من القيام بدوره الوطني والمشاركة السياسية في الانتخابات، حيث إنه خلال تجوله سعيًا لرزقه قام بالإدلاء بصوته. فئات بسيطة تستغل فرصة وجود أي تجمعات لكسب لقمة العيش لاسيما في الأحداث المهمة والاحتفالات، ومع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ اليوم، ظهر بائعو الحلوى والمياه أمام اللجان.استعد طارق محمد أبوجبل، أحد الباعة الجائلين، للتجول بين الشوارع في ساعات مبكرة بالتزامن مع بدء ماراثون انتخابات الشيوخ، وعلى الرغم من أنه تجاوز الخمسين من عمره إلا أن هذا لم يمنعه عن عمله وهو يجوب محيط المدارس واللجان الانتخابية.يميز «أبوجبل» ابتسامته التي تملأ وجهه البشوش، وهو يسعى على رزقه يجر أمامه عربة خشبية تحمل في طياته بعض الحلوى وألعاب الأطفال الصغيرة، يجوب بها شوارع وحواري منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة.«كنت حريص إني أعلم بناتي تعليم عالي على الرغم من ضيق الحال»، جملة قالها ليؤكد أن التعليم والوعي السياسي أهم مبدأ لديه في الحياة وهذا ما قام به تجاه ابنتيه التي حصلت إحداهما على ليسانس آداب والأخرى في كلية تجارة.واختتم «أبوجبل» أنه درس مواعيد وخريطة اللجان الانتخابية ليبحث عن رزفه في وقت باكر، مشيرًا إلى أنه لم يمنعه هذا من القيام بدوره الوطني والمشاركة السياسية في الانتخابات، حيث إنه خلال تجوله سعيًا لرزقه قام بالإدلاء بصوته.

أبو جبل

بائعة مناديل أمام لجنة انتخابية: «بلف على اللجان وبتمنى الخير لمصر»



استهلت الحاجة ابتسام عبدالدايم، بائعة مناديل بمحافظة كفر الشيخ، حديثها بالتمني لمصر كل الخير، وتقول: «أنا برزق من أي احتفالات أو تجمعات، ورزقي معتمد على بيع المناديل، وطبعًا بتمنى الخير لمصر وشبابها، على الرغم من اني معرفش حد من مرشحي مجلس الشيوخ».



التقينا بائعة المناديل أمام مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية بمدينة كفر الشيخ بينما كانت تتجول بين مقار اللجان الانتخابية، موضحة: «بدأت في بيع المناديل منذ عام ونص بعد بتر ساق زوجي وجلوسه في البيت، ودا دفعني للعمل لكي أساعد في المعيشة، كما أني لا أعرف الكثير عن المرشحين سوى الصور الخاصة بهم على اللافتات الانتخابية المعلقة في الشوارع». استهلت الحاجة ابتسام عبدالدايم، بائعة مناديل بمحافظة كفر الشيخ، حديثها بالتمني لمصر كل الخير، وتقول: «أنا برزق من أي احتفالات أو تجمعات، ورزقي معتمد على بيع المناديل، وطبعًا بتمنى الخير لمصر وشبابها، على الرغم من اني معرفش حد من مرشحي مجلس الشيوخ».التقينا بائعة المناديل أمام مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية بمدينة كفر الشيخ بينما كانت تتجول بين مقار اللجان الانتخابية، موضحة: «بدأت في بيع المناديل منذ عام ونص بعد بتر ساق زوجي وجلوسه في البيت، ودا دفعني للعمل لكي أساعد في المعيشة، كما أني لا أعرف الكثير عن المرشحين سوى الصور الخاصة بهم على اللافتات الانتخابية المعلقة في الشوارع».

بائعة مناديل

«أيوب» يُدلي بصوته ويبيع غزل البنات للناخبين

العم أيوب اسحاق، على الرغم من تقدم عمره الذي بلغ 61 عامًا إلا أنه لا يزال يبيع الحلوى للأطفال والكبار، فقد ملأت الفرحة قلبه بعدما علم موعد الاستحقاقات الانتخابية لمجلس الشيوخ، بعدما عانى من الإقبال الضعيف بفعل الجائحة فيروس كورونا لأشهر عدة.



يقول العم أيوب: «بدأت منذ فجر اليوم في استعدادات الخروج للعمل، وكأني طفل صغير فرح ف يوم الوقفة انتظر قدوم العيد، وبدأت فعلًا الجولة ببيع غزل البنات في شارع مجمع المدارس بالعمرانية الغربية».



يضيف بائع الحلوى: «أعمل منذ عشرات السنين كبائع متجول لحلوي غزل البنات في محيط العمرانية، ومركزي الرئيسي في مجمع المدارس، حين حل الفيروس اللعين وانتشر في مصر توقفت الحياة، وكان من الصعب أن أدبر قوت يومي، لأن تركيزي الأساسي في بيع الحلوى بيبقى لطلاب المدارس من الصبايا والفتيات ولكنها تعطلت هذا العام، لذا كنت انتظر أي مناسبة مثل الانتخابات».



وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.



ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس. العم أيوب اسحاق، على الرغم من تقدم عمره الذي بلغ 61 عامًا إلا أنه لا يزال يبيع الحلوى للأطفال والكبار، فقد ملأت الفرحة قلبه بعدما علم موعد الاستحقاقات الانتخابية لمجلس الشيوخ، بعدما عانى من الإقبال الضعيف بفعل الجائحة فيروس كورونا لأشهر عدة.يقول العم أيوب: «بدأت منذ فجر اليوم في استعدادات الخروج للعمل، وكأني طفل صغير فرح ف يوم الوقفة انتظر قدوم العيد، وبدأت فعلًا الجولة ببيع غزل البنات في شارع مجمع المدارس بالعمرانية الغربية».يضيف بائع الحلوى: «أعمل منذ عشرات السنين كبائع متجول لحلوي غزل البنات في محيط العمرانية، ومركزي الرئيسي في مجمع المدارس، حين حل الفيروس اللعين وانتشر في مصر توقفت الحياة، وكان من الصعب أن أدبر قوت يومي، لأن تركيزي الأساسي في بيع الحلوى بيبقى لطلاب المدارس من الصبايا والفتيات ولكنها تعطلت هذا العام، لذا كنت انتظر أي مناسبة مثل الانتخابات».وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.