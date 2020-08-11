نشطاء يهاجمون علي غزلان لتصويره جثمان مصطفى حفناوى

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام، هجومًا كبيرًا على اليوتيوبر الشهير"علي غزلان، لتصوير جثمان الراحل مصطفى حفناوي داخل القبر عند دفنه ونشر صورته عبر حساباته الشخصية.شارك "غزلان" بصورة عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، التقطها بنفسه لقبر مصطفى حفناوي وبداخله جثمانه الذي واري التراب بعد إصابته بجلطة بالمخ أدت إلى وفاته، وصاحبه بدعاء للميت وبعد دقائق معدودة من نشر الصورة قام بحذفها على الفور، بعد ردود الأفعال السلبية التي انهالت عليه.وتفاعل الجمهور مع الصورة، وعلق متابعون: "‏اقسم بالله علي غزلان ده شخصية ممكن تشوفها ف حياتك، مريض نفسي بيتاجر بمشاعر الناس كل همه تحقيق الريتش ولم الفولورز، تخيل ف الجنازه ماسك الفون يصور القبر عشان ينزله سوشيال ويتاخد سكرينات باسمه! عُمر الحب م كان بالشكل ده وحقيقي معادن الناس بتظهر ف الأوقات دي".وأضاف آخر: "‏سبحان الله رغم أن مصطفي الله يرحمه دايما كان مع علي غزلان وعمرو راضي وتقريبا بيقدم نفس نوع الفيديوهات بتاعتهم وعمرنا ما شوفنا ولا سمعنا حد بيشتم ف مصطفي كأن ربنا عامي الناس عنه وإن محدش يشتمه ولا يقوله كلمه وحشه تزعله علشان ياعيني مش باقي عليه كتير ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة".وعلق متابع: "‏علي غزلان ده كريه والله... حتي في موت واحد (يقال انه صاحبه) طالع ياخد اللقطة ويلم فولورز كالعادة... يلعن السوشيال ميديا على الانفلونسرز اللي زيك يا علي وأفتكر برضو ايام كورونا سحب كل الأدوية الي في السوق علشان يلم لايكات وفولورز انت ازاي كده يابني".ودافع علي غزلان عن نفسه بمنشورا قال فيه: "اليوم السابع منزله صورة قبر فاضي.. أخدت الصورة وكتبتها وعلقت عليها بدعا الناس داخلة تقول اني بشير قبر مصطفى حرمة الميت. ودي صور لقبر فاضي أقسم بالله، حرام عليكوا حرام تتاجروا بيا عشان تشتموا وتلموا لايكات.. حرام عليكوا.. حتى صورة القبر فاضي.. إحنا مش ناقصين إحنا تعبانين.. وربنا حرام عليكوا.. أنا طول الجنازة ممسكتش موبيلي أصلا والناس كلها حواليا وتقدروا تسألوهم".ونشر صورة أخرى لقبر مصطفى حفناوي وعلق: "دي اصلا صورة قبر حفناوي صورة مختلفة تمامًا عن الصورة اللي نزلت شايفين الكذب والافتراء وصل لفين واه بالمناسبة الصورة دي مش انا اللي مصورها برضه، واخدها من ستوري حد كان موجود".