«السيرك» يفتتح سهرات أغسطس بساحة الهناجر

استكمالًا للعودة التدريجية للأنشطة الفنية والثقافية التى يقيمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال ضمن برنامج "عودة الروح"، شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، فى أولى ليالى البرنامج لشهر أغسطس، أمس الإثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.قدم السيرك القومي برئاسة الفنان وليد طه، باقة متنوعة من الفقرات منها "التوازن على الكرة للفنان أكرم مجدى، المطبخ الصيني للفنان أحمد النوبى، الساحر للفنان إبراهيم عبدالسلام، المهرجين للفنانين فتلة وقلبظ، التوازن على البسكليت للفنان سيد أسامة، الكاوتشوك للفنانة تقى، البلانسات للفنان أحمد ياسين".كما استمتع جمهور المسرح بمجموعة من استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الفنان هانى النابلسى، والتى تعد من أشهر أعمال الفرقة طوال تاريخها الفنى منها "الموشح، دبكة المجوز، فتوات قبلى، أم الخلول، الحجالة، التنورة، العصا، المانبوطية".ويحرص القطاع باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية، تنفيذًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.