حضور مكثف للشباب في لجنة قصر الدوبارة

شهدت لجنة مدرسة قصر الدوبارة بدائرة قصر النيل حضور لافت للنظر من قبل الشباب الذين تتراوح أعمارهم من بين ١٨ عامًا إلى ٣٠ عامًا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠.وحرص الناخبون على تطبيق نظام التباعد الاجتماعي فيما بينهم، كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا، وأيضًا حرص المسئولون عن تنظيم العملية الانتخابية على توفير أدوات الحماية الطبية للناخبين مثل توزيع الكمامات والكحول وبوابات التعقيم الذاتي.وكانت عملية التصويت بانتخابات الشيوخ بدأت مطلع الأسبوع الحالي في الخارج، ويتم استكمالها اليوم وغدًا بمصر، كأحد الاستحقاقات الدستورية.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.