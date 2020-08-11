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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 2.1 مليار جنيه بختام التعاملات

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:42 م
البورصة تربح
البورصة تربح
اكرم عمران
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اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تباين بدعم من استمرار تصارع القوى البيعية والشرائية بين المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 606.6 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "أي جى إكس30" بنسبة 17. 0% بما يعادل 18.76 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 10919.47 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوي "إى جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48%، بما يعادل 23.82 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1638.16 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها 1.5 مليار جنيه، بالتعامل على نحو 699 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 51.2 ألف صفقة شراء وبيع.

واتجهت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية نحو الشراء المكثف خلال تعاملات اليوم، قابلها قوى بيعية من قبل المؤسسات المالية الأجنبية والأفراد المصريين.

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