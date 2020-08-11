3 قصص حب بفيلم أحمد حاتم الجديد

انتهى السيناريست معتز فتيجة من كتابة فيلمه الجديد «ريتسا» بطولة النجم أحمد حاتم بعد نجاح آخر أفلامه والمعروض حاليا «الغسالة»، واختار الاسم متبوعا بشعار «ثلاثة الوان من الحب».جاء اختيار المؤلف للشعار لوجود 3 قصص حب بين أجيال مختلفة، يشارك في البطولة النجم محمود حميدة الذي تعاقد على بطولة الفيلم هو الآخر بعد أن شارك أحمد حاتم في بطولة الغسالة وحققا ما يقرب من 9 ملايين جنيه خلال 12 يوم من العرض.ومن المقرر أن يدخل طاقم العمل في جلسات عمل مع المخرج أحمد عبد الله صالح خلال الأيام القادمة من أجل بدء تصوير الفيلم.