درجة الحرارة والزحام يجبرون الناخبين على افتراش الأرصفة بمدينة نصر

لجأ عدد من الناخبين لافتراش الأرصفة والجلوس بجانب أسوار لجان الجامعة العمالية بمدينة نصر في انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم، وذلك للاحتماء من أشعة الشمس وحرارة الجو المرتفعة خاصة وسط الزحام في محيط اللجنة في الساعات الأولى لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.وشهدت لجان مدينة نصر إقبالًا كبيرًا وسط تشديدات أمنية وضوابط احترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال وضع بوابات التعقيم وتوزيع الكمامات ومعقم اليدين وغيرها من السبل التي تضمن سير العملية الانتخابية في سلامة ويسر.