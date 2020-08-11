مستقبل وطن أسيوط: غرفتي عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، إنه تم تنظيم غرفتي عمليات مركزية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز والوحدات الحزبية؛ لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى المحافظة.وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزب كان حريصًا على متابعة العملية الانتخابية منذ فتح اللجان وعلى مدار اليومين، من خلال الوحدات الحزبية الموزعة على مستوى مراكز وقرى ونجوع المحافظة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء عملية الاقتراع.وأضاف ياسر عمر أنه تم إنشاء غرفتي عمليات مركزية بالحزب تكون الغرفة الأولى غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة أمين التنظيم بالمحافظة محمود معوض نفادي لمتابعة للأحداث المتواجدة بمقرات اللجان، والغرفة الثانية هي غرفة عمليات دعم لوجستي برئاسة عز المنصوري الأمين المساعد للمحافظة يضمان نخبة من السياسيين والمشاركين في العمل المجتمعي من أبناء الحزب، وتحت إشراف ومتابعة المهندس ياسر عمر أمين المحافظة.وأكد المهندس ياسر عمر أنه تم توزيع عدد من الكمامات على المواطنين باللجان، وتم توزيع كميات من الكحول للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية.وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة جميع المواطنين بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أنه حق دستوري ويجب على الجميع المشاركة به واختيار الأصلح له دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى؛ فهو واجب وطني في المقام الأول.في نفس الوقت قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوقًا أمنيًا في محيط اللجان وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على الناخبين بعد الدخول دون ارتداء كمامات، فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.هذا وقد أعلن محافظ أسيوط تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).