بينها تأمين «كبار الشخصيات».. 6 مهمات لرجال «الداخلية» بانتخابات «الشيوخ»

1. تأمين وحراسة

2. تأمين الأماكن والمنشآت العامة

الوقاية من كورونا وتنفيذ الإجراءات الاحترازية

3. الشرطة النسائية وحماية المرأة ومنع التحرش

4. مراعاة البعد الإنساني

5. مواجهة الجريمة الجنائية وتحقيق مصلحة المواطن

6. نشر أقوال أمنية لبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين

تحرص الخدمات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية على حماية المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال تطوير أدائها على الأرض بكل السبل المتاحة للوصول إلى مستوى متقدم يمكنها من القيام بالمهام الخاصة الموكلة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باحتراف ويقظة وكفاءة وقدرة عالية على التكيف مع متطلبات حفظ الأمن وسلامة المواطن ونجاح خطة الاستحقاق الدستوري.وللتعرف أكثر على طبيعة التحديات الأمنية خلال يومي التصويت تستعرض "الدستور" بنود الخطة الأمنية الشاملة لجهاز الأمن:تقوم قطاعات وزارة الداخلية المتخصصة في مجال الأمن والحماية بمهام التحصين التي تذلل العمل من أجل حماية الشخصيات المهمة والمواطنين من خلال مشاركة من إدارة الحراسات والأمن المركزي والانتشار السريع.وبين مهام إدارة الحراسات والأمن المركزي العمل الميداني على مدار الساعة وتأمين وحراسة المقار الانتخابية واللجان العامة وتأمين سير ومرافقة المواكب الخاصة لأي شخصية من الشخصيات الاعتبارية وحماية الناخبين في جميع المحافظات.تتولى قوات الشرطة تأمين الأماكن والمنشآت المهمة والحيوية وتم الدفع بقوات حراسة إضافية لضمان مواجهة أي إخلال بالقانون وضمان سلامة ممتلكات الشعب المصري.والتزم وزير الداخلية أثناء تصويته صباح اليوم الثلاثاء بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وظهر مرتديًا الكمامة الطبية الوقائية في رسالة لجميع رجال الشرطة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وظهورهم قدوة حسنة للمواطنين وكذلك تطبيقهم للإجراءات الوقائية أثناء العملية الانتخابية وحث المواطنين على الالتزام للوقاية من خطر الإصابة.أبدت الشرطة النسائية نشاطا ملحوظا في اللجان الانتخابية من خلال تنظيم الطوابير بمسافات آمنة بين المواطنين وتنظيم دخول السيدات بطوابير، خاصة ومنع الاختلاط والمضايقات.أظهر رجال الشرطة تعاونًا إنسانيًا ملحوظًا منذ صباح اليوم مع كبار السن وتمت مساعدتهم في عملية التصويت وتوفير كراسي متحركة لتسهيل الحركة، كما تم استئذان القضاة في بعض اللجان للخروج لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بدافع التسيسر عليهم ونظرًا لارتفاع حرارة الطقس.تعمل وحدة المباحث في جميع أقسام الشرطة على مواجهة الجريمة الجنائية وتلقي البلاغات وسرعة التعامل معها بشكل طبيعي وذلك بالتزامن مع سير العملية الانتخابية لتحقيق مصالح المواطنين بشكل فوري.تنتشر الأقوال والدوريات الأمنية في جميع المحافظات لبعث شعور الأمان والطمأنينة في نفوس المواطنين وتلقي الشكاوى ميدانيًا وسرعة التدخل لحل أي طوارئ وأزمات قد تحدث.