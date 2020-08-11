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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يزور كنيسة العائلة المقدسة بإسنا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:17 م
الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل
جرجس صفوت - ماريان رسمي
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قام الحبر الجليل صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران كرسي طيبة للأقباط الكاثوليك، بزيارة لكنيسة العائلة المقدسة باسنا ودير راهبات صغيرات القلب المقدس الفرنسيسكانيات بالمدينة، وتأتي تلك الزيارة في إطار بدء فعاليات سنة اليوبيل لمرور مئة عام لانتقال الطوباوية الأم مَرجريتا كياني مؤسسة الرهبنة، حيث ترأس صاحب النيافة القداس الإلهي بمشاركة الأب أغسطينوس راعي الكنيسة.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه خلال كلمة التأمل ركز نيافته على روحانية ورسالة وتاريخ الرهبنة وسعادته بوجودها وعملها داخل الإيبارشية، ضارعًا إلى الرب من أجل ازدهارها وأن يغنيها الرب بدعوات عديدة مقدسة من أجل خدمة الكنيسة والمجتمع.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه في الختام هنأ نيافته جميع الحاضرين ببدء صوم أمنا العذراء مريم وهنأ الراهبات ببدء اليوبيل، متمنيًا أن يكون زمن نعمة وتجديد للرهبنة، وعقب الصلاة زار نيافته برفقة الأب أغسطينوس دير الراهبات وبارك مقر المستوصف، حيث يتم إعادة تجديده، متمنيًا لهم رسالة مثمرة.

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