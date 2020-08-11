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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

16 أغسطس.. بدء المرحلة الثانية من تدريبات «مودة»

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:14 م
مودة
مودة
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تنظيم المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، المرحلة الثانية من الفعاليات التدريبية الخاصة بالمشروع لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الفترة من 16 أغسطس الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وقالت رندا فارس، مدير مشروع"مودة" إن المرحلة الثانية من التدريبات تستهدف تدريب 1800 شاب وفتاة بعدد 36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة وهم (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – الفيوم – المنيا)، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.

وأضافت فارس، فى تصريحات اليوم، أن هذه التدريبات تتناول المحتوى العلمي لمشروع "مودة" الذي سبق وأن قام المشروع بتطويره بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

كما أوضحت أن المحتوى التدريبي يتناول مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، تتضمن محاور اجتماعية، نفسية، اقتصادية، صحية ودينية.

وسيقوم بتنفيذ هذه التدريبات مجموعة من الكوادر الشبابية الذين سبق وتم تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بمشروع " مودة"،للعمل كمدربين أساسيين للمشروع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال شهر فبراير الماضي.

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