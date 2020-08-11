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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: تحملنا تركيب المظلات لحماية المواطنين من أشعة الشمس

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:10 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان: إسراء توفيق
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وسط تنظيم جيد للعملية الإنتخابية، استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولته الميدانية لتفقد لجان الإقتراع لإنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، بمدرسة شجرة الدر الابتدائية.

وجاء ذلك بعد تفقده مدرسة العقاد الثانوية العسكرية، ورافقه خلالها اللواء هشام شندى مندوب القوات المسلحة والدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ.

وعقب تفقده للجان الاقتراع لمتابعة سير الإنتخابات أطمئن اللواء أشرف عطية على توافر كافة التجهيزات اللازمة داخل وخارج اللجان والتى تم تطهيرها وتعقيمها قبل وأثناء انطلاق ماراثون الانتخابات مع توفير المستلزمات الطبية من كمامات ومواد مطهرة تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الناخبين والمراقبين من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ أسوان، أنه تم توفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للمواطنين ولاسيما من ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات حيث روعى وضع اللجان فى الأدوار الأرضية، مع توفير الكراسى المتحركة، بالإضافة إلى تحمل المحافظة لتركيب المظلات كساحة انتظار أمام اللجان لحماية الناخبين من أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، ووسائل التهوية والمبردات والإنارة، وأيضًا إنتشار 40 سيارة إسعاف أمام اللجان العامة والفرعية.

وكشف محافظ أسوان، عن أن هناك متابعة لحظية لانتظام العملية الإنتخابية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتى تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية للتدخل السريع لمواجهة أى طوارئ وخاصة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والنظافة العامة، بجانب تذليل أى عقبات أخرى، موجهًا الدعوة لجميع قوى المجتمع الأسوانى بالنزول إلى صناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم للمشاركة الإيجابية فى إختيار من يمثلهم لمدة 5 سنوات قادمة بمجلس الشيوخ، ولنثبت أمام العالم بأننا شعب قادر على تحمل المسئولية ونؤكد بأننا شعب خلق ليبني الأمجاد ويحمي أرضه ومنجزاته ويحافظ على هويته وترابطه ووحدته.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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