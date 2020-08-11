بعد إغلاق المعبر .. بالونات حارقة من غزة تشعل النيران جنوب إسرائيل

اندلع حريقان على الأقل في جنوب إسرائيل بسبب بالونات حارقة تم إطلاقها من غزة اليوم الثلاثاء، بعد يوم شهدت فيه إسرائيل سلسلة من إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الحرائق بالقرب من كيبوتس إيرز وكيبوتس أو هانير، على بعد كيلومترات قليلة شمال القطاع.وجاءت الحرائق بعد ساعات من إغلاق إسرائيل لمعبر كرم أبو سالم التجاري المؤدي إلى غزة "حتى إشعار آخر"، رداً على التصعيد في إطلاق البالونات الحارقة، ومن المرجح أن يؤدي إغلاق معبر كرم أبو سالم إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في القطاع.وقال منسق أعمال الحكومة في المناطق في بيان صحفي مساء الإثنين إنه سيستمر في السماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد التموينية، وطالب رؤساء بلديات البلدات الإسرائيلية القريبة من القطاع الفلسطيني باتخاذ الحكومة إجراءات عسكرية لوقف الهجمات.وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إذا لم تتوقف البالونات الحارقة ستدفع الفصائل في غزة ثمناً باهظاً".من جانبه علق عوفر ليبرمان، مدير الزراعة في كيبوتس نير عام، القريب أيضًا من حدود غزة :"ليس لدينا أي رادع ضد غزة. يجب على الفلسطيني الذي يريد إطلاق بالون أن يفكر 100 مرة قبل أن يفعل ذلك، لكنه لا يفكر ولو مرة واحدة لأنه يعلم أنه لن يكون هناك رد فعل حازم".وشنت إسرائيل في الماضي ضربات جوية ضد مطلقي البالونات المشتبه بهم، على الرغم من أن الجيش، الذي يتعامل حاليا مع التهديدات على الحدود الشمالية، يبدو أنه حذر من السماح للعنف على حدود غزة بالتصاعد.وكانت قد تراجعت وتصاعدت ظاهرة إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال العامين الماضيين، مع ارتفاع طفيف منذ نهاية الأسبوع الماضي. حيث تصاعد التوتر بسبب التأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجاري بين حماس والحكومة الإسرائيلية أمس الاثنين دفعة من الصواريخ "التجريبية" من قطاع غزة باتجاه البحر، بعد ساعات على شن الطيران الإسرائيلي غارة على موقع لها، وفق مصادر أمنية وشهود عيان.