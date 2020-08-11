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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«هيثرو»: حجر كورونا الصحي يخنق اقتصاد بريطانيا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:58 م
حجر صحي
حجر صحي
منار أحمد
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حذر رئيس مطار هيثرو من أن قيود الحجر الصحي تخنق اقتصاد المملكة المتحدة البريطانية، وجدد الدعوات لإجراء اختبار كوفيد 19 في المطارات.

وقال الرئيس التنفيذي، جون هولاند كاي، إن آلاف الوظائف تضيع لأن بريطانيا معزولة عن الأسواق الرئيسية، وفقا لتقرير صحيفة الجارديان البريطانية.

وجاء التحذير مع إعلان مطار هيثرو عن انخفاض حركة الركاب بنسبة 88٪ في يوليو، وقالت الحكومة في وقت سابق إن اختبار فيروس كورونا في المطارات ليس بحل سحري.

وقال كاي إن أكثر من نصف مسافريه البالغ عددهم 860 ألف مسافر في يوليو سافروا إلى وجهات أوروبية خالية من الحجر الصحي.

ومع ذلك، فإن "الغالبية العظمى" من شبكة خطوطها لا تزال متوقفة بسبب قواعد الحجر الصحي.

وأعادت الحكومة مؤخرًا فرض قيود الحجر الصحي على الوافدين من إسبانيا ولوكسمبورج وبلجيكا وجزر الباهاما وأندورا، وكانت هناك تقارير عن احتمال فرض قيود على السفر إلى فرنسا.

وفي بيان يوم الثلاثاء، أشار المسئول إلى أن قيود الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على العديد من الركاب الذين يصلون إلى المملكة المتحدة "تمنع بريطانيا من السفر إلى" بعض البلدان والتداول معها.

وأضاف هولاند كاي: "عشرات الآلاف من الوظائف تضيع لأن بريطانيا لا تزال معزولة عن الأسواق المهمة مثل الولايات المتحدة وكندا وسنغافورة، ويمكن للحكومة أن تنقذ الوظائف من خلال إجراء اختبارات لقطع الحجر الصحي من البلدان ذات المخاطر العالية، مع الحفاظ على سلامة الجمهور من موجة ثانية من كوفيد- 19".

وبعد تخفيف قيود الإغلاق في المملكة المتحدة، ارتفعت حجوزات الأكواخ ومواقع الكرفان ومتنزهات العطلات.

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