ليلى علوي تحيي ذكرى وفاة نور الشريف: اسمه لوحده راحة وبهجة

أحيت الفنانة ليلى علوي الذكرى الخامسة لرحيل الفنان القدير نورالشريف، الذي رحل عن عالمنا في أغسطس 2015.ونشرت ليلى علوي صورًا من أعمال فنية جمعتها بالراحل نور الشريف وعلقت عليها قائلة: "نور.. اسمه لوحده راحة وبهجة وطمأنينة.. عاش عمره كله ليه من اسمه نصيب كان فعلا نور في حياة كل اللي حواليه.. الفن والتاريخ اللي سابه لسه لحد النهاردة ساكن قلوب وأرواح محبيه.. كان قريب وصاحب وحبيب لكل الناس مش بس عيلته وأصحابه ومعارفه".وشاركت الفنانة ليلى علوي مع الفنان القدير نور الشريف في الكثير من الأعمال الفنية مثل فيلم "كل هذا الحب" للمخرج حسين كمال و"ليلة البيبي دول" و"شوارع من نار" و"كلمة السر".