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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إقبال كثيف على لجنة الجامعة العمالية في انتخابات «الشيوخ»

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:55 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
عمرو المزيدي و هدير مصطفى
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شهدت لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر إقبالا كبيرا من جانب الناخبين، في اليوم الأول الثلاثاء لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

واتخذت أجهزة أمن القاهرة إجراءات وقائية عالية المستوى تسهيلا على المواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا من خلال التباعد والمسافات الأمنة وتوفير كافة أدوات التعقيم والكمامات.

وجرت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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