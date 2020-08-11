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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية من «عمليات الانتخابات»: تأخر فتح 4 لجان.. ونتعامل مع أية طوارئ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:55 م
أيمن مختار
أيمن مختار
عمرو الحوتى
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قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة؛ للتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بمراكز ومدن واحياء المحافظة والتعامل الفورى مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.

وأضاف - في تصريحات صحفية - أن العملية الانتخابية تسير بانتظام منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سوى 4 لجان فقط تأخر فتحهم لمدة نصف ساعة، مؤكدًا أن ذلك لم يؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين قطاع الطب البيطرى بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية لقيام فرق مشتركة بتنفيذ حملات موسعة للتطهير والتعقيم لمقار اللجان الانتخابية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة وصحة وحياة المواطنين الذين سيتوافدون على المقار للتصويت.

ولفت محافظ الدقهلية إلى أن فرق التطهير والتعقيم استمرت خلال الأيام الماضية في تطهير وتعقيم عدد من اللجان بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن أعمال التطهير ستتم أيضا اليوم عقب انتهاء اليوم الأول من التصويت بجانب توزيع الكمامات والمطهرات على الناخبين.
أيمن مختار
أيمن مختار

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