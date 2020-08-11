محافظ الدقهلية من «عمليات الانتخابات»: تأخر فتح 4 لجان.. ونتعامل مع أية طوارئ
الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:55 م
عمرو الحوتىطباعة
قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة؛ للتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بمراكز ومدن واحياء المحافظة والتعامل الفورى مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.
وأضاف - في تصريحات صحفية - أن العملية الانتخابية تسير بانتظام منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سوى 4 لجان فقط تأخر فتحهم لمدة نصف ساعة، مؤكدًا أن ذلك لم يؤثر على سير العملية الانتخابية.
وأشار إلى أنه تم التنسيق بين قطاع الطب البيطرى بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية لقيام فرق مشتركة بتنفيذ حملات موسعة للتطهير والتعقيم لمقار اللجان الانتخابية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة وصحة وحياة المواطنين الذين سيتوافدون على المقار للتصويت.
ولفت محافظ الدقهلية إلى أن فرق التطهير والتعقيم استمرت خلال الأيام الماضية في تطهير وتعقيم عدد من اللجان بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن أعمال التطهير ستتم أيضا اليوم عقب انتهاء اليوم الأول من التصويت بجانب توزيع الكمامات والمطهرات على الناخبين.
وأضاف - في تصريحات صحفية - أن العملية الانتخابية تسير بانتظام منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سوى 4 لجان فقط تأخر فتحهم لمدة نصف ساعة، مؤكدًا أن ذلك لم يؤثر على سير العملية الانتخابية.
وأشار إلى أنه تم التنسيق بين قطاع الطب البيطرى بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية لقيام فرق مشتركة بتنفيذ حملات موسعة للتطهير والتعقيم لمقار اللجان الانتخابية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة وصحة وحياة المواطنين الذين سيتوافدون على المقار للتصويت.
ولفت محافظ الدقهلية إلى أن فرق التطهير والتعقيم استمرت خلال الأيام الماضية في تطهير وتعقيم عدد من اللجان بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن أعمال التطهير ستتم أيضا اليوم عقب انتهاء اليوم الأول من التصويت بجانب توزيع الكمامات والمطهرات على الناخبين.
أيمن مختار
أيمن مختار